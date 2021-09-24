Çin kripto paraların kullanımı ve madenciliğini yasakladı

Çin, bugün kripto para ticaretini yasadışı ilan ederken faaliyetin kökünü kazıma ve ülke çapında kripto madenciliğini yasaklama kararını açıkladı.

Ülkenin merkez bankası yetkileri, kripto ve blok zinciri ile ilgili hisselere baskı yapma sözü verdi.

Merkez Bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu ortak açıklamada, kripto para ticareti üzerinde "yüksek basınçlı" bir kısıtlamayı sürdürmek için yakın çalışacaklarını duyurdu.

Çin Halk Bankası kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini ve denizaşırı borsaların anakaradaki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesinin yasak olduğunu söyledi.

Banka ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı.

Hareket, Çin Devlet Konseyi'nin Mayıs ayında finansal riskten korunma çabalarının bir parçası olarak bitcoin madenciliği ve ticaretini çökertme sözü vermesinin ardından geldi ve kripto para satışlarının fırlamasına yol açtı.

Bankanın internet sitesinde yer alan açıklamada "insanların mülklerini korumak ve ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonuna ve ilgili finansal faaliyetlere ve uygunsuz davranışlara kararlı bir şekilde baskı yapacağı" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu adımın ardından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin, daha önce yaşanan yaklaşık yüzde 1 düşüşe ek olarak yüzde 6'nın üzerinde düşüş yaşayarak 42.2167 dolara düştü.