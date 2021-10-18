Çin ekonomisinde büyüme oranı yüzde 5'in altına düştü

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, Cuma günü açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 oranında büyüme gösterdi.

Birinci çeyrekteki yüzde 18,3 ve ikinci çeyrekteki yüzde 7,9'luk yüksek büyüme oranlarının ardından bu düşüş, pandemi dönemindeki toparlanmada bir yavaşlamaya işaret ediyor. Büyümedeki bu yavaşlamada enerji krizi ve tedarik zincirindeki sorunların etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Büyüme oranlarını yayınlayan Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Sözcüsü, "Mevcut uluslararası ortam belirsizliklerinin arttığına ve iç ekonomik toparlanmanın ise hâlâ istikrarsız ve dengesiz olduğuna" dikkat çekti.