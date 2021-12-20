Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump yorumu: Dikkat çekmeye çalışıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "katil" olmakla suçlayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını "saçma" olarak nitelendirdi.

Pazar günü Fox News'te yayınlanan bir söyleşisinde Trump, Çin'le Covid-19 başlayana kadar iyi bir ilişkileri olduğunu iddia ederken Şi'yi "katil" olarak nitelendirdi.

Bir brifingde konuşan Zhao, "Bazı ikiyüzlü politikacılar, dikkatleri üzerine çekmek için ucuz drama peşinde böyle saçma ve tamamen anlamsız açıklamalar yapıyor" dedi ve bu tür açıklamaların kınanması ve reddedilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Trump dönemine Çin'le ticaret savaşı damga vururken 45. ABD Başkanı, iktidarının son yıllarında Covid-19 için Çin'i suçlamıştı.