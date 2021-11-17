Çin Devlet Başkanı Yardımcısı: Yabancı yatırımlara açılmaya devam edeceğiz

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Kishan, Çin ve dünyanın küresel ekonomik büyümeyi artırmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Singapur'daki Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Çin Devlet Başkanı Yardımcısı, Pekin'in yabancı yatırımlara daha fazla açılmaya devam edeceğine dair söz verdi.

Vang, "Çin dünyadan izole bir şekilde gelişemez ve dünya da Çin olmadan gelişemez" derken Çin'in, "reformu derinleştirme ve dışa açılmayı genişletme kararlılığında tereddüt etmeyeceğini” söyledi.

Çin'in "dünyaya daha fazla pazar yatırımı ve büyüme fırsatı sağlayacağını” ifade eden Vang, ABD-Çin ilişkisinin "dünyanın geleceğini" etkilediğini de sözlerine ekledi.

Vang konuşmasında aşıların dünya çapında adil ve eşit dağılımının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerken, ülkelerin tedarik zincirlerini “istikrarlı ve sorunsuz” muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi.