ABD'li general, Çin'in 'ilk saldırı için askeri potansiyelini' arttırdığını öne sürdü

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John Hyten, Çin'in askeri potansiyelini artırdığını ve bunun gelecekte "ilk ilk saldırıyı gerçekleştirmesine olanak sağlayacağını" iddia etti.

Çin'in "hipersonik silah testi" olduğunu öne sürdükleri şeye işaret eden Hyten, CBS News'e verdiği demeçte "Uzun menzilli bir füze fırlattılar" dedi. Ancak 18 Ekim'de Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin'in bir silah değil, bir uzay aracı test ettiğini söylemişti.

ABD'li askeri yetkili "İlk kullanım silahı gibi görünüyor. Bana bu silahlar böyle görünüyor." dedi.

16 Ekim'de Financial Times, Ağustos ayının başlarında Çin'in bir taşıyıcı roket aracılığıyla nükleer yetenekli bir hipersonik planör fırlattığını iddia etmişti. ABD kaynaklarının iddiasına göre planör Dünya'nın çevresini alçak bir yörüngede dolaştı, "ancak hedefini vuramadı" ve onlarca kilometre öteden geçti.

ABD silahlanma harcamalarında rakipsiz

SIPRI'nin verilerine göre ABD 2020 yılında silahlanmaya 778 milyar dolar harcadı. Bu dünyada silahlanmaya en çok para harcayan diğer 10 ülkenin toplam harcamalarından daha fazla.

ABD'den sonra silahlanmaya en fazla para ayıran Çin geçtiğimiz yıl 252 milyar dolar, Hindistan 72,9 milyar dolar, Rusya 61,7 milyar dolar, Suudiler 57,5 milyar dolar, Almanya'sa 52,8 milyar dolar harcadı.