Çin Devlet Başkanı Şi: Yurtdışında yeni kömür santrali kurmayacağız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Çin'in yurtdışında yeni kömür yakıtlı proje inşa etmeyeceğini söyledi.

Şi Cinping "Çin yeşil ve düşük-karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteğini artıracak ve yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri kurmayacak" dedi.

BM Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla katılan Şi Cinping ayrıca Covid-19'un kökenlerinin araştırılmasında bilimsel temelli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı ülkesinin yıl sonuna dek toplam 2 milyar doz Covid-19 aşısı sağlamayı planladığını duyurdu. Şi Cinping ülkesinin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yapacağı 100 milyon dolarlık bağışa ek olarak yıl sonuna dek gelişmekte olan ülkelere 100 milyon doz Covid-19 aşısı bağışlayacağını da kaydetti.

'Dışarıdan askeri müdahaleler zarardan başka bir şey getirmedi'

"İnsanlığın ortak değerleri olan barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlüğü savunmalıyız. Küçük çevreler ya da birinin kazanıp diğerinin kaybetttiği oyunlar kuran uygulamaları reddetmeliyiz" diyen Şi Cinping, "Küresel durumdaki son gelişmeler bir kez daha dışarıdan askeri müdahalenin ve sözde demokratik dönüşümlerin zarardan başka bir şey getirmediğini gösterdi" ifadesini kullandı.

"BM gerçek çok taraflılık bayrağını yüksekte tutmalı"diyen Çin Devlet Başkanı Şi BM'nin "ülkelerin ortak olarak evrensel güvenliği korumaları, kalkınma kazanımlarını paylaşmaları ve dünyanın gelecek rotasını çizmeleri için merkezi bir platform olarak" hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.