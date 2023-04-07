Çin Devlet Başkanı Şi: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti.

Haber Merkezi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şi, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.

Şi, Macron ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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