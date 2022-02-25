Çin bankaları Rusya'ya kısıtlama kararı alıyor

Çin kamu bankaları ICBC ve Bank of China'nın Rusya'ya yönelik kısıtlama kararı alacağı kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, ICBC offshore birimleri, Rus emtiaları için ABD doları cinsinden akreditif (şartlı banka garantisi) sağlamayı durdurdu. ICBC yöneticileri, Rusya'daki bazı müşteriler için yuan cinsinden akreditiflerin mevcut olduğunu belirtti.

Bank of China ise risk değerlendirmesine dayanarak Rus emtialarına yönelik finansmanı kısıtladı. Çinli düzenleyicilerin Rusya konusundaki kararları belli olmadığından ötürü kararların nihai olmadığı aktarıldı.

Çin bankalarının Rus şirketleri ve bireyleri için diğer finansmanlardan geri çekilip çekilmediği ve politikalarının değişip değişmeyeceği belli değil.

Bloomberg'in görüştüğü yetkililer, Çin'in en büyük dört bankasının ABD'nin İran, Kuzey Kore ve Hong Kong'daki üst düzey yetkililere yönelik yaptırım kararlarına uyduklarını, çünkü ABD doları üzerinden takas sistemine erişimlerinin engellenebileceği belirtildi.

Bloomberg, ICBC, Bank of China ve Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun yorum taleplerine yanıt vermediğini iletti.