GÜNCELLENİYOR | Ukrayna harekatında 2. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonun ilk günü geride kaldı. Geçtiğimiz gün Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıdıklarını belirten bir açıklama yapan Putin, dün buradan gelen "davetle" Ukrayna'ya asker gönderme kararı almıştı.

Rusya'nın operasyonları bugün de devam ediyor. NATO kampına dahil ülkeler Rusya'ya tepki gösterirken, NATO'dan ve ABD'den Rusya'ya askeri bir karşılık verilmeyeceği, ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanacağına dair açıklamalar geldi. Çin ise konuya 'batılılar' gibi bakmadıklarını belirten açıklamalar yaptı, gelişmelerin bu noktaya gelmesinden NATO-ABD'nin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye de Rusya'nın operasyonunu kabul edilemez bulduğunu açıklarken, muhalefet Erdoğan'a konuyu konuşmak üzere Meclis'i toplama çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus operasyonunda siviller dahil 137 Ukraynalı'nın hayatını kaybettiğini, 316 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kiev'de patlama sesleri sürüyor

Ukrayna’nın Interfax haber ajansı, Cuma günü erken saatlerde başkent Kiev'de iki patlama duyulduğunu bildirdi.

VOA'nın haberine göre, Ukraynalı yetkililere göre, bir gün önce Kiev yakınlarındaki Brovari'deki bir askeri üssün Perşembe günü Rus kruz füzeleri tarafından vurulması sırasında da benzer sesler duyulmuştu.

CNN ise Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşenko’nun, gazetecilere kısa mesaj yoluyla "Kiev'e kruz veya balistik füzelerle saldırılar devam etti" dediğini bildirdi.

'Yalnız bırakıldık, Rusya'yla görüşebiliriz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO ve Rusya arasında "tarafsızlık statüsü" hakkında Rusya'yla müzakere yapmaktan korkmadığını söyledi. Telegram hesabından bir video yayınlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldığını ve Batı'nın sadece destek açıklaması yaptığını dile getirdi.

Zelenskiy, "İlk belirlemelere göre maalesef bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik" dedi, 316 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, ancak bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de, onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy NATO üyesi ülkelerle ilgili de "Ukrayna'nın NATO'da olup olmayacağını direkt olarak sordum. Hepsi korkuyor, cevap vermiyorlar" dedi ve şöyle konuştu:

"Kim Ukrayna'ya NATO'ya girme garantisi vermeye hazır? Dürüst olmak gerekirse, herkes korkuyor. Tüm partnerlerimize 'Şu anda çok önemli bir andayız, ülkemizin kaderi belirleniyor. Bizimle misiniz?' diyorum. Onlar da, bizimle olduklarını ancak bizi İttifak'a alamayacakları yanıtını veriyorlar. Bugün 27 Avrupa liderine, Ukrayna'nın NATO'da olup olmayacağını direkt olarak sordum. Hepsi korkuyor, cevap vermiyorlar."

Savaş uçağı düşürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Kiev'de Rusya'ya ait bir savaş uçağının Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğüne ilişkin görüntüler yayınlandı.

Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşürüldüğü belirtiliyorhttps://t.co/F1ESJOOJcG pic.twitter.com/GmN6Z0hCKj — soL Haber (@solhaberportali) February 25, 2022

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'600 milyon dolarlık ölümcül savunma silahları'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi San Francisco'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yla yapmakta olduğumuz şey, insanlara yardım edebilmek için insani yardıma ve kendi savaşlarını verebilmeleri için 600 milyon dolarlık ölümcül savunma silahlarına sahip olduğumuzdan emin olmak" ifadelerini kullandı.

Nükleer tehdidi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak "Putin şunu anlamak zorunda; NATO aynı zamanda nükleer bir ittifaktır" dedi. Le Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahale etmesine yönelik talebi bulunmadığını söyledi.