Çin aracı olmuştu: İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon

İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında diplomatik temaslar sürüyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla 7 yıl sonra İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.

Görüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, “Ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda hemfikiriz. İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.

İran’ın Riyad Büyükelçiliği’nin yeniden açıldığını hatırlatan Bin Ferhan ise “Yakında Tahran’da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli” ifadelerinde bulundu.

Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlanmıştı.