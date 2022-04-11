Çin: ABD kargaşayı kârı için kullanmaktan vazgeçmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının başından beri tüm ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamaya zorladığını ve buna uymayanları bedel ödemekle tehdit ettiğini söyleyerek, "Ancak yaptırımlar gerilimin azaltılmasını sağlamadığı gibi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı içindeki dünyada yeni sorunlara sebep olacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre, yaptırımlardan dolayı Avrupa'daki enerji fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Cao, "Bu durumdan en çok zararı gören, ekonomi temelleri daha zayıf gelişmekte olan ülkeler olacak. Ekonomik kalkınmanın ve toplumsal istikrarın tehlikeye girmesi siyasal kargaşa tehlikesini beraberinde getirecektir" diye konuştu.

'Rus şirketlerinin değeri düşen bonolarını ucuza almalarını sağladı'

Cao, ABD'nin yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalıştığını belirterek şöyle dedi:

"ABD, AB ülkelerinden Rusya ile ticari bağlarını kesmelerini isterken AB ile enerji ve güvenlik alanındaki bağlarını geliştiriyor. AB'ye Rus gazını ve petrolünü satın almayı bırakmalarını salık verirken kendisi satın almanın yollarını arıyor. ABD medyasındaki haberlere göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi Wall Street yatırımcılarının Rus şirketlerinin değeri düşen bonolarını ucuza almalarını sağladı" ifadelerini kullandı.

Eğer ABD, gerçekten Ukrayna'daki gerilimi düşürmek istiyorsa kargaşayı kârı için kullanmaktan vazgeçmeli, barış görüşmelerini teşvik etmeli ve somut adımlarla barışı kolaylaştırmalı" değerlendirmesinde bulundu."