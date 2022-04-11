Lavrov: Rusya, ABD egemenliğindeki dünya düzenini sona erdirmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırsının, ABD'nin egemen olduğu dünya düzenine son vermek anlamına geldiğini öne sürdü. Bugün Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir söyleşide Lavrov, Washington'un geçici kurallar dayatarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek üstünlük sağlama gayesinde olduğunu iddia etti.

Rossiya 24 haber kanalına verdiği demeçte Lavrov, "Özel askeri operasyonumuz, [NATO'nun] arsız genişlemesine ve ABD ile Batılı tebaalarının dünya sahnesinde tam hakimiyete yönelik arsız gidişine bir son vermeyi amaçlamaktadır" dedi.

'ABD'nin hakimiyeti' olarak nitelendirdiği olguya dari Lavrov, "Bu tahakküm, uluslararası hukukun ağır ihlalleri üzerine ve şu anda çok fazla abarttıkları ve duruma göre oluşturdukları bazı kurallar çerçevesinde inşa edilmiştir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Washington'un iradesine boyun eğmeyecek ülkeler arasında olduğunu da sözlerine ekledi. Lavrov, bunun yalnızca uluslararası eşitler topluluğunun bir parçası olacağını ve Batılı ulusların meşru güvenlik kaygılarını görmezden gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmeleri yapmak istediğini de sözlerine ekledi.