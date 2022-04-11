Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 47. günü

Rusya'nın Donbass'ı koruma gerekçesiyle komşusu Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 47. gününde devam ediyor.

Sekiz yıl önce Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Denis Puşilin, Donbass'taki özel harekatın yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'daki çözümün ancak askeri yolla olacağını söyleyen AB'nin Dış İşlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkeye askeri yardımın devam edeceği sözünü verdi. Borrell, Ukrayna ziyaretinin ardından gazetecilere "Artık Kiev'e istediğiniz kadar gidebilirsiniz" dedi.

Gün boyunca bölgeye dair gelişmeler bu haberde...

Güncelleme: 13.35

Rusya Savunma Bakanlığı, Sağ Sektör grubunun üst düzey isimlerinden Taras Bobaniç'in öldürüldüğünü söyledi.

Moskova, öldürdüğünü açıkladığı Taras Bobaniç'i 2014'te başlayan çatışmalar sırasında doğu Ukrayna'da yüzlerce sivilin ölümüne neden olmakla suçluyordu.

Rusya, Slovakya'dan Ukrayna'ya verilen S-300'leri vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı günlük brifinginde Kalibr füzeleriyle Slovakya'dan Ukrayna'ya teslim edilen S-300 uçaksavar sistemlerini imha ettiklerini açıkladı.

Öte yandan açıklamada Herson bölgesinde bir Mi-24 Ukrayna askeri helikopterinin düşürüldüğü, Velikaya Novoselovka'daysa Buk-M1 uçaksavar füze sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onarım üssünün yok edildiği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerininse, İzyum köyü yakınlarında iki Ukrayna Su-25 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana "Ukrayna ordusuna ait 129 uçak, 99 helikopter, 243 S-300, Buk-M1, Osa AKM füze savunma sistemi, 441 insansız hava aracı, 2079 tank ve başka zırhlı muharebe araçları, 239 çok namlulu roketatar sistemi, 909 topçu sistemi ve 2003 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Mariupol limanının 5'te 4'ü Donetsk birliklerinin elinde

Donetsk milislerinin sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol'daki limanın yüzde 80 oranında ellerine geçtiğini söyledi.

Basurin, ayrıca son üç gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne yaklaşık 900 top mermisi atıldığını söyledi.

Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bildirdiğine göre, Novoaydar köyünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir füze saldırısının ardından dokuz ev yıkıldı.

Vurulan Ukrayna İHA'sı yerleşim yerine düştü

Kırım'ın kuzeyindeki Taviçeskiy köyündeki iki evin çatıları ve pencereleri Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşmesi sonucu hasar gördü. Hava savunması tarafından vurulan İHA'nın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yaralı militanlar Almanya'ya gidecek

Almanya devlet haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, Alman silahlı kuvvetleri Bundeswehr, yaralı Ukraynalı militanları Almanya'ya taşımak için özel bir uçuş hazırlıyor.

Yeni Zelanda'dan Kiev'e silah

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avrupa'ya bir adet C-130 Hercules nakliye uçağının yanı sıra Ukrayna'ya askeri yardımın taşınması ve dağıtımında görev alacak 50 askeri personel yollayacaklarını duyurdu.

Ardern, Kiev'e çeşitli alanlarda 8,8 milyon dolar askeri yardım tahsis edeceklerini söyledi.

Güney Kore Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti

Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, 8 Nisan'da Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'ya öldürücü silah teslimatı konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre Sözcü, "Suh, güvenlik durumumuz ve ordumuzun hazır olma durumu üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, Ukrayna'ya öldürücü silah sistemleri temin etmenin sınırları olduğunu açıkladı" dedi.