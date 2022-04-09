Global Times: ABD Rusya’yı küresel ekonomiden izole etmekte başarısız oldu

Çin iktidar partisi Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın rublenin çöküşü ve Moskova’nın küresel ekonomiden azledilmesi beklentisiyle Rusya’ya uygulanan Batı yaptırımlarının hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Gazete, Rus rublesinin kaybettiği değeri kısa sürede geri kazanmasına işaret ederek ABD ve müttefiklerinin beklediği hiperenflasyonun gerçekleşmediğine dikkat çekti. Global Times ayrıca Rusya’nın "küresel ekonomik sistemin bir parçası olduğunu ve hiç kimsenin onu izole etmeye kadir olamayacağını" öne sürdü.

Gazete, rublenin hızlı şekilde toparlanmasının, "Washington ne kadar istese de küreselleşmeden uzaklaşmanın imkansız olduğunu gösterdiğini" ifade ederek ülkeden çekilen Batı menşeli lüks mallar ve Batılı fast-food zincirlerinin, Rus ekonomisinin normal işleyişi için çok önemli görünmedine işaret etti.

Gazete, Avrupa’nın hâlâ Rusya’dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaza bağımlı olduğuna ve bundan vazgeçmesinin imkansız olduğunu da ifade ederken ABD’nin bu potansiyel açığı kapatmak için duruma aktif olarak müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

İngiltere menşeli Economist de kısa süre önce, Batı’nın Moskova’ya karşı iktisadi bir savaş başlatmasına ve Moskova’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulamasına rağmen, Rus piyasalarının kaosa sürüklenmediğini, Rusya’daki ekonomik faliyetlerin ciddi şekilde etkilendiğine dair bir kanıt bulunmadığını yazmıştı.