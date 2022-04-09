Güncelleniyor | Ukrayna'da savaşın 45. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 45. gününde devam ediyor.

Ukrayna’nın Donetsk bölgesi valiliği Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu. Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" dedi.

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Rusya: Ukrayna İrpin'de provokasyona hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yeni bir provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun mizansen için İrpin'deki bir hastanenin morgunda bulunan, Ukrayna topçu ateşi sonucu yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini kentin doğusundaki bir binanın bodrumuna taşımayı, bir saldırı sahnesi düzenlemeyi ve cenazelerin Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmeyi planladığını söyledi.

Rusya ordusunun İrpin'de herhangi bir askeri faaliyet planı bulunmadığını kaydeden Konaşenkov, Rus birliklerinin kentten bir haftadan daha uzun süre önce ayrıldığını belirtti.

'Moskova Ankara'ya rahatsızlığını iletti'

Rusya'nın Türkiye'ye, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını satması nedeniyle rahatsızlığını ilettiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre ismi açıklanmayan Türk bürokrat, Ankara'nın Moskova'ya devletlerarası bir anlaşma olmadığını ve satışların özel şirket tarafından yapıldığını söylediğini dile getirdi.

Yabancı basınla düzenlediği toplantıda konuşan bürokrat, Rusya'nın zaman zaman olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışından şikayet ettiğini söyledi, "Ama biz zaten bunların özel şirketler olduğunu ve bu drone satışlarının savaştan önce de yapıldığı yanıtını verdik" dedi.

İstanbul'da Mart sonunda yapılan Rusya-Ukrayna heyetlerinin müzakerelerinde, Ukrayna Türkiye ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkeyi olası garantörler olarak listelemişti. Yabancı basına bilgi veren Türk bürokrat listedeki bazı ülkelerin güvenlik garantörü olarak hukuki bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Slovakya'ya Patriot sistemi yerleştiriyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Slovakya'ya Patriot füze sistemi konuşlandıracaklarını açıkladı.

Austin'in yaptığı açıklamaya göre ABD Avrupa Komutanlığı ABD birliklerince yönetilecek Patriot sistemini NATO üyesi Slovakya'ya konuşlandıracak. Sistemin ve onu yönetecek personelin "önümüzdeki günlerde" Slovakya'ya gideceği belirtildi.

Austin Slovakya'ya konuşlandırılacak Patriot sisteminin "Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen hava savunma unsurlarını içeren NATO çokuluslu savaş grubunu tamamladığını" kaydetti.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ülkenin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vereceklerini duyurmuştu.

Rus büyükelçiden 'ABD ile Rusya arasında doğrudan çatışma' açıklaması

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov Batılı ülkelerin Ukrayna'da yaşananlarda "doğrudan rol aldığını" ve gerilimi Ukrayna'ya silah tedarik ederek pompaladığını söyledi.

Ukrayna'ya silah tedarikinin "daha fazla kan dökülmesini kışkırttığını" belirten Antonov Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna'da "tehlikeli ve provokatif eylemlerde" bulunduğunu kaydetti.

Newsweek'e verdiği mülakatta Antonov bu eylemlerin "Rusya ve ABD'yi doğrudan askeri çatışma yoluna götürebileceğini" söyledi.

Antonov Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki herhangi bir silah ve askeri ekipman tedarikinin ve nakliye konvoylarının Rus silahlı güçleri için "meşru askeri hedef" olacağını savundu.

AB Komisyon Başkanı: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi. Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi.

Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız" diyen AB Komisyonu Başkanı, Zelenskiy'e Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan anketi sunarak, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız" şeklinde konuştu.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Listelenen 217 kişi arasında üst düzey Kremlin yetkilileriyle Rus oligarklar Moshe Kantor, Boris Rotenberg ve Oleg Deripaska ile enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisi gibi kilit ekonomik sektörlerde yer alan patronlar bulunuyor. Listede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti"nin bakanları ile Halk Konseyi üyeleri de listeye alındı.

Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait dört büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve savaşta teknolojisi veya ürünleriyle önemli bir rol oynayan askeri-savunma endüstrisindeki şirketler de yer alıyor.

AB, son adımla birlikte toplam 1091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu. Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.

Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy de Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ortamının önemli olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Savaş, tamamen Ukrayna'yı birleştirdi, halkı hükümetle (birleştirdi) ve bu yüzden Ukrayna bu kadar güçlü. Ne yazık ki bu savaş çok sayıda kurban getirdi. Ve bunun etrafında, Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için, bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi" dedi.

Ukrayna’ya ve Buça'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Avrupalı yetkililere teşekkür eden Zelenskiy, bu ziyaretin Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin birlikteliğinin çok güçlü bir işareti olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Bu, birlikte çalışacağımızı teyit ediyor. En önemli şey aynı değerleri paylaşmamız. Ve bunun için savaşıyoruz. Özgürlük için, halkımızın hakları için, seçme hakkı için, savunma hakkı için, özgür bir devlette doğma, büyüme ve uzun yaşama hakkı için" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etme kararı için Avrupa Komisyonuna teşekkür ederek, "Ursula von der Leyen'e 5. yaptırım paketi için şahsen minnettarım ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Onlar (Ruslar) bizden çok şey aldılar. Bizden hem toprakları hem de insanlarımızı aldılar" ifadesini kullandı.