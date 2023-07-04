Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti

Çin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek haftaki Pekin ziyaretini iptal etti.

South China Morning Post'un haberine göre; AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali yaptığı açıklamada, Çin tarafından Borrell'in ziyaretinin "10 Temmuz'da gerçekleşmesinin artık mümkün olamayacağı ve başka alternatiflerin aranılması gerektiği" konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

AB'nin Pekin Büyükelçisi Jorge Toledo, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Borrell'in 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Toledo, Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililerle Rusya-Ukrayna savaşı, insan hakları ve ticaret gibi çeşitli konular hakkında görüşeceğini söylemişti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13-15 Nisan'daki Çin ziyaretini Kovid-19'a yakalandığı için ertelemişti. (AA)