'Çimento fiyatları böyle giderse konutta fiyat artışları engellenemeyecek'

Çimento fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek kısa süreli iş durduran İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan (İMKON) bir açıklama daha geldi.

Bloomberg HT’ye konuk olan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin çimento fiyatlarını boykot etmek amacıyla başlattıkları iş bırakma eyleminin sonlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Çimento sektörü temsilcilerinden makul kâr anlayışına dönmelerini bekliyoruz" diyen Tellioğlu, "Vatandaşın alım gücü şu anda konut fiyatlarına yetmiyor. Çimento fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece, korkarım konut fiyat artışlarının önüne geçilemeyecek" ifadesini kullandı.

Tellioğlu, çimento fiyatlarında yüzde 200’ü bulan haksız zam olduğunu söyledi.

'Bizi bağlamaz' yanıtı gelmişti

Türkiye'nin büyük çimento patronlarından olan TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı ve Limak'ın sahibi Nihat Özdemir, konuya ilişkin kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin çimento fabrikalarının tamamının fabrika kapısındaki satış fiyatı 330-340 TL. Bu nakliye ile 200 km taşınırsa o tamamen nakliye bedeli olarak fiyatın üzerine gelir. Bu çimentocuları bağlamaz" demişti.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise, 150 metrekarelik bir dairede beton maliyetinin 21 bin TL olduğunu söylemiş, "“Ürünü bedava versek daireler ucuzlayacak mı? Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürsün biz de çimentoyu bedava verelim” demişti.

Patronlar daha fazlasını istiyor, halk kiralık eve dahi çıkamıyor

Patronlar bu şekilde birbirlerine karşı açıklamalar yapmaya devam ederken, ülke genelinde yurttaşlar ev satın almak bir yana kiralık daireye çıkmak için dahi büyük zorluk yaşıyor. Ülkede çok kısa süre içinde kiralık daire fiyatlarına gelen büyük zamlar ve artan barınma sorunu tepki çekmeye devam ederken, patronların daha fazla kâr için tartışması dikkat çekiyor.