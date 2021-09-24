Ankaralı yurttaşlara ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere çağrı: 'Dayanışma için bize ulaşın...'

TKP Ankara İl Örgütü, öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa karşı önemli bir dayanışma çağrısı yaptı.

"Gelin eğitim ve barınma hakkı için dayanışmayı hep birlikte büyütelim, evlerimizin kapılarını birbirimize açalım, birimizi bile sokakta bırakmayalım!" denildi, "Bize ulaşın" çağrısı yapıldı.

Açıklama ve Ankara'nın çeşitli noktalarına ilişkin verilen iletişim adresleri şöyle:

‘‘Şaka’’ değil: 2021 yılında, bir buçuk yıllık kapanmanın ardından kampüslere dönen milyonlarca genç başını sokabilecek bir yer arıyor. Pandemi fırsatçılığına dönüşen fahiş ev kiraları ve kapasite yetersizliği nedeniyle yükselen yurt ücretleri arasında piyasanın insafına bırakılan gençler…

Patronlar ve onların siyasi temsilcisi AKP bu ülkenin gençlerini bir çaresizliğin ortasında tek başına bırakmak istiyor fakat ne çaresiziz ne de yalnız!

Ankaralı yurttaşlara ve üniversite okumak için kentimize gelen gençlere TKP Ankara İl Örgütü olarak çağrımızdır: Şehrimizde kalacak yer ihtiyacı olan gençlerimiz ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere yardım etmek isteyen yurttaşlarımız TKP büroları ve semt evleriyle iletişime geçebilir.

Gelin eğitim ve barınma hakkı için dayanışmayı hep birlikte büyütelim, evlerimizin kapılarını birbirimize açalım, birimizi bile sokakta bırakmayalım!

Bize ulaşın:

Aydınlıkevler Semt Evi:

Aydınlıkevler Mah. Arama Sok. No: 20/C Altındağ Ankara Tel: 0553 219 73 08

Ayrancı Semt Evi:

Güvenevler Mah. Güz Sokak No:3/C Çankaya ANKARA Tel: 0552 573 76 01

Batıkent Semt Evi:

Kentkoop Mah. 1864. Sok. No:13/B, Batıkent, Yenimahalle Ankara Tel: 0505 647 56 41

Esat Semt Evi:

Esatoğlu mah. Yaprak Sokak No:11-13 Çankaya ANKARA Tel: 0552 714 24 40

Seyran Semt Evi:

Göktürk mah. Seyran Caddesi No:35 Çankaya Ankara Tel: 0545 971 55 68

Doğukent Semt Evi:

Akşemsettin ah. 1116 Sok No:5 Mamak ANKARA Tel: 0537 229 73 35

Eryaman Semt Evi:

3. Etap Şeyh Şamil Mah. Tınzatepe cad. 17335 Ada No: 5/1 Eryaman ANKARA Tel: 0535 646 63 69

Sincan İşçi Evi:

Atatürk Mahallesi Lale cad. No:32/10 Sincan ANKARA Tel: 0530 866 23 67

İlker Semtevi :

Mürsel Uluç Mah İlker Cad. No:104/B Çankaya ANKARA Tel: 0544 710 19 17

İncirli Semt Evi:

İncirli 78. Sok. Barış Yolu Cad. No:10/D Keçiören ANKARA (0312) 322 20 26

Mamak İlçe Örgütü:

Tuzluçayır Mah. Abidin Aktaş Sok. No.2/1 Mamak Ankara Tel: 0 555 714 09 21

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ankara :

Konur Sok. No: 51/3 Çankaya ANKARA Tel: 05368877782

Türkiye Komünist Partisi Genel Merkez :

Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Caddesi 13/4 Çankaya ANKARA Tel: (0312) 417 29 68