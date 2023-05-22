Çimento fabrikasında iş cinayeti protesto edildi: 'Bir canın bir tuğla kadar kıymeti yok mu?'

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikası inşaatı tüm tepkilere rağmen devam ediyor.

Bölgede yaşayan yurttaşların ve çevre derneklerinin açtığı davalar devam ederken, 11 Mayıs'ta Muğla Çimento AŞ 5 nolu alt taşeronu Kul Endüstriyel Makine Sanayi adlı firmada çalışan inşaat işçisi Yücel Kutlu inşaatın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Son yaşanan iş cinayetiyle ilgili fabrika şantiyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Dev-Yapı-İş, Deştin Çevre Platformu, ​​TKP, EMEP, CHP, TİP, YSP, Muğla Tabip Odası ve MUÇEP destek verdi.

'Bir canın bir tuğla kadar kıymeti yok mu?'

Dev-Yapı-İş Muğla Temsilcisi Güney Şirin'in okuduğu açıklamada sermaye sınıfına tanınan sınırsız sömürü koşullarının her gün emekçilerin hayatına mal olduğunu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir iş kazası değil cinayettir! Bir inşaat işçisi olarak çok iyi biliyorum ki iş güvenliği ve işçi sağlığı dikkate alınarak çalışma yapılıyor olsa tüm iş cinayetleri önlenebilir.

Bu önlemlerin alınmaması patronların kar hırslarından ve cezasızlıktan kaynaklanmaktadır. Yücel kardeşimizin ölümüyle ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa binadan düşen bir canın 1 tuğla kadar kıymeti yok mudur?

Devlet kurumlarının görevi patronları değil işçileri korumaktır. Fabrikada çalışan emekçilere sesleniyoruz yalnız değilsiniz! Bizler sizinleyiz, birlikte güçlüyüz! Yetkili kurumlara sesleniyoruz bu inşaatı durdurun! Bundan sonra yaşanabilecek tüm olumsuzluklardan Muğla Çimento A.Ş. kadar sizlerde sorumlu olacaksınız."