Çilem Büşra Yılmaz evinde ölü bulundu: Darp edildiği için şikayetçi olmuş

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, Çilem Büşra Yılmaz (32) ve erkek arkadaşı Serkan Ö. evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı.

DHA'nın haberinde yer alan iddiaya göre, Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı.

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Daha önce şikayetçi olmuş, uzaklaştırma kararı aldırmış

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" iddiasında bulundu.