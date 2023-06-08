Çilem Büşra evinde ölü bulunmuştu: Erkek arkadaşı hakkında tutuklama kararı

İstanbul Ataşehir’deki evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz’la (32) ilgili yapılan soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan Yılmaz’ın erkek arkadaşı Serkan Ö., hakkında tutuklama kararı çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım" dedi.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Büşra Yılmaz, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede, Çilem Büşra’nın boynunda boğulmaya bağlı telem izleri bulundu. Serkan Ö. hakkında iki farklı soruşturma yürütülmüştü. Birincisi, genç kadının kolunun kırılması üzerine şikayetçi olması, ikincisi ise şüpheli görülen ölümü üzerine başlatılan soruşturmaydı.

Serkan Ö. hakkında savcılık, şüphelinin gözaltına alınıp adliyeye getirilmesini istedi. Ayrıca genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısı Serkan Ö.’nün bir kez daha ifadesini almak için adliyeye getirilmesi istedi. İki savcılığın talimatı üzerine Serkan Ö., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci kez gözaltına alındı.

Yılmaz’ın kolunun kırılması olayı ile ilgili açılan ‘Aile içi şiddet’ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Serkan Ö., savcılık tarafından tutuklanma talibiyle mahkemeye sevk edildi. Serkan Ö., mahkemeden önce Yılmaz’ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet savcısı tarafından da ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Serkan Ö., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.