Çikolata için çocuğu depoya kapatan markete soruşturma

Hakkari'de bir zincir markette bir çocuğun "çikolata çaldığı için market deposuna kilitlendiği” iddiası kamuoyunda geniş yer bulunca savcılık harekete geçti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin, "üç harfliler" olarak tabir edilen market zincirlerinden birinde bir çocuğun "bir çikolata yüzünden market deposuna kilitlendiği” iddiasında bulunmuştu. Çocuğun depoda bir sandalyeye oturtulmuş halini ve marketten çaldığı iddia edilen 2 adet çikolatanın göründüğü fotoğrafı paylaşan Başkan Tekin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yapmıştı:

“Hakkari’de 3 harfli zincir marketlerden biri bu çocuğu bir çikolata için 2 saat boyunca depoya kapatmış. Sonra babasına haber veriyorlar. Babası markete gelince çocuğunun depoya kapatıldığını görüyor. Sizin o milyon dolarlarınızı o çocuğun tek bir tırnağına kurban ederiz. Bu zincir marketin yetkilileri babadan ve bu çocuktan özür dileyip, yaptıkları bu utanç davranışın farkına varmazlarsa, ismini açıklar, oradan alışveriş yapılmaması yönünde protesto kampanyaları başlatacağız.” (AA)