'Cihan Ekşioğlu panikledi, Peker’e ve bana haber uçuranları bulmaya çalışıyor'

Ülkücü mafya Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve ‘FETÖ borsası’nı kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti.
Sedat Peker’in gündeme getirdiği Ekşioğlu hakkındaki iddialarla ilgili gazeteci Seher Yaşayacak açıklamalarda bulundu.
'Ekşioğlu'nu panikletti'
"Sedat Peker’in çıkışıyla gözler Paramount’ta kalan hakim, savcı, bürokratlara çevrilmişti ki Cihan E’nin muhasebecisinin Paramount’ta kaldığını fotolarla ispat ettim" diyen Yaşayacak, "Sağlı sollu bu doğrulamaların Cihan E’yi paniklettiğini belirtmeliyim. CHP’li Ali Mahir Başarır’da balayını Paramount’ta geçiren savcının terfi ettirildiğini ortaya çıkararak 'Hotel Devleti' tanımlamasını yaptı. Haliyle Cihan E ve muhasebecisi için soğuk duş etkisi yarattı. Cihan E. fatura meselesine öyle panikledi ki her yerde Sedat Peker’e ve bana ayrı ayrı haber uçuranları bulmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
Yaşayacak, açıklamasını şöyle sürdürdü: