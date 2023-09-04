Cihan Can’ı zırhlı araçla ezen polise 21 bin lira 'ceza' verildi

Diyarbakır'da 2019’da inşaat mühendisi Cihan Can’ı sürdüğü zırhı otobüsle ezerek öldüren polis Hakan Avcı’nın “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı önceki celsede, Adli Tıp Kurumu’nun olayda sanık polis Avcı’yı yüzde 100 kusurlu bulduğu raporlara dikkat çekerek, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaasını tekrarladı.

Yargılamaya dair son beyanları alınan Can’ın ağabeyleri ve ailenin avukatı Fuat Coşacak, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu ve hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.



Savunmaların ardından mahkeme, “Cihan Can’ın taksirle ölümüne sebep olmaktan” sanık Hakan Avcı’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giderek polisin cezasının 6’da bir oranda indiren mahkeme, indirim uygulanan cezayı 21 bin 200 lira para cezasına çevirdi.

Ceza değil ödül

Polise verilen verilen cezaya ilişkin konuşan ağabeyi Neytullah Can, kararın kendileri için şok etkisi yarattığını belirterek, “Böyle bir ceza beklemiyorduk. Şu an verilen ceza resmen ödüllendirmedir. Yapılan cinayeti akladılar, biz öyle görüyoruz. 21 bin 200 lirayı da aile olarak biz yatıracağız. Memur rahatsız olmasın” dedi.

Baştan beri davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istediklerini belirten Can, şunları söyledi: “Ağır Ceza’da yargılanmasını istedik. Buna izin vermediler. Yol çizilmiş, o yolu takip et denilmiş. Bu adaleti böyle görüyoruz. Biz adalet istedik adalet ters tepti. Bundan sonra artık yollar bitmiş değil, son noktaya kadar götüreceğiz. Avrupa ise Avrupa’ya uzaysa uzaya kadar bu davanın takipçisi olacağız.”