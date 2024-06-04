Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi: 'Belediyenin borçları ve bütçesi açıklansın'

İzmir Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi (ÇHTM), CHP'li Çiğli Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı öncesi "Belediyeler şirket değildir" diyerek Çiğli Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Belediyenin ne kadar bütçesi olduğunu, bu bütçenin ne amaçla kullanıldığını, belediyenin ne kadar borcu olduğunu, söz konusu borçların ne şekilde ve ne vadede ödeneceğini bilmesinin, denetlemesinin ve sorgulamasının Çiğli halkının hakkı olduğunu belirten ÇHTM; kamucu, şeffaf, planlı bir belediyecilik için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada ÇHTM, önceki Çiğli Belediye Başkanı'nın 2020 yılının Ekim ayında "kendisinin de daha önceden bilmediği borçların ortaya çıktığını bunun kendisi için de sürpriz olduğunu" ifade ettiğini dile getirdi. Yine önceki belediye başkanının 41 milyon borç ödediklerini söylediği açıklaması belirtilerek "2021'de borcumuz kalmayacak" sözleri hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca 2023 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısında dönemin belediye yöneticisi Ali Rıza Koçer'in belediyenin 705 milyon 630 bin TL borcu olduğu beyanına da dikkat çekildi. Diğer yandan Çiğli Belediyesi’nin milyarlarca TL’yi bulan borcu olduğu bilgisinin basında yer bulduğu ve Çiğli'de yaşayanlar arasında konuşulduğu da vurgulandı.

Belediye borçlarla ilgili net bir açıklama yapamadı

ÇHTM tarafından belediye yönetimine Çiğli Belediyesi'nin kime ne kadar borcu olduğu sorularak Çiğli halkına ait her bir kuruşun nereye, kime, nasıl harcandığının cevabının aranacağı ifade edildi.

Açıklamanın ardından ÇHTM Yürütme Kurulu üyeleri ve ÇHTM Yerel Meclisi İzleme Komisyonu, Çiğli Belediyesi olağan meclis toplantısına katıldı.

Belediye meclis üyeleri de toplantıda Çiğli Belediyesi borçlarını gündeme getirdi. Ancak belediye tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.