Çiğli Belediyesi işçisinden başkana yalanlama: Anlaşmadık, eylem devam edecek

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi’nde Haziran ayında 147 işçi işten çıkarılmıştı.

DİSK’e bağlı Genel-İş ve Türk-İş’e bağlı TOLEYİS sendikalarına üye işçiler haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek önce belediye önünde direnişe başlamış, 15 Temmuz’da ise direnişlerini Ankara’da CHP Genel Merkezi önüne taşımıştı.

Çiğli Belediyesi Başkanı Onur Emrah Yıldız dün yaptığı bir açıklamayla işçilerin eylemlerini sonlandırdığını ilan etti ancak soL’a konuşan bir işçi Yıldız’ı yalanladı ve eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Onur Emrah Yıldız dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ifade ederek işçilerin eylemlerini sonlandırdığını duyurdu.

İşten çıkarmaların "keyfi bir yaklaşımın değil zorlu şartların dayatması sonucu” olduğunu öne süren Yıldız yeni yılda emekliye ayrılanların yerine işçilerin işe geri alınmalarına başlanacağını kaydetti.

Yıldız “Şimdi hep birlikte önümüze bakmaya devam edeceğiz. Yeni yıl itibariyle emekliye ayrılan emekçi arkadaşlarımızın yerine geri alımlara başlayacak; ağır mağduriyetleri gidermek için bu süre içinde özel sektörde istihdam edilebilmeleri için iş birliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İşçinin de Çiğli’nin de yüzü güldü!



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcilerimizle de yaptığımız görüşmeler, meyvesini yine karşılıklı güvenden, uzlaşıdan ve emekten yana verdi. İşçilerimiz eylemlerini sonlandırdı.… pic.twitter.com/27cwdyXYCe — Onur Emrah YILDIZ (@OnurEmrahYILDIZ) August 14, 2024

İşçiler 'görüşme bizim bilgimiz dışında, eyleme devam' dedi

İşten çıkarılan 147 işçiden biri olan Fadime Akgül TOLEYİS üyesi bir gıda işçisi. Akgül sendika yöneticilerinin belediye başkanıyla görüşmesinden işçilerin haberdar edilmediğine dikkat çekti, Yıldız'ın açıklamasının aksine işçilerin eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Akgül ayrıca Ocak ayında işe geri alımlarla ilgili verildiği belirtilen söze ilişkin ortaya yazılı bir belge olmadığını da dile getirdi.

Çiğli Belediye Başkanı ile DİSK Genel-İş temsilcileri arasında önceki gün gerçekleşen görüşmenin işçilere duyurulmadan gerçekleştiğini anlatan Akgül “147 işçiyi çıkartıyorsun, 10 kişi ile bu anlaşmayı sağladım deyip basına haber yapıyorsun. Biz buna katılmıyoruz” dedi.

Akgül, Ankara’daki arkadaşlarının da İzmir’e döndüğünü ve bir araya gelerek hafta başında belediye önünde direnişe devam edeceklerini söyledi.

Önceki gün Çiğli Belediye Başkanı ile sendika yöneticilerinin görüşme yaptıktan sonra dışarıda bekleyen direnişteki 10 işçiyi içeri çağırdığını anlatan Akgül şunları söyledi:

“10 arkadaşımız içeriye giriyor. ‘Sendika olarak anlaştık. Onur Emrah Yıldız sizi Ocak ayının 1’i ile 20’si arasında (işe geri) alacaktır. Bu eylem burada bitmiştir, bilginiz olsun’ diye rest çekiyorlar hızlı bir şekilde. Ve basına bu şekilde lanse ediliyor. Bizlerin ve diğer arkadaşların kesinlikle bilgisi dışındadır. Zaten Meclis salonunda sadece 10 arkadaşımız var. O 10 arkadaşın 6’sı Genel-İş Sendikasına bağlı, 4 arkadaşımız da TOLEYİS’in işçisidir. 11 de sendika temsilcisi var resimde. Şimdi şöyle bir şey var, 147 işçiyi çıkartıyorsun, 10 kişi ile bu anlaşmayı sağladım deyip basına haber yapıyorsun. Biz buna katılmıyoruz."

Hafta başında belediye önünde bir basın açıklaması yaparak eyleme devam edeceklerini belirten Akgül “Yine belediyenin önünde olacağız ve Onur Emrah Yıldız’ın olduğu her alana gireceğiz” diye belirtti.