Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Aydın, 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Milliyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre Aydın, savcılığa verdiği ifadede ise şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu parayla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söyledi. Şirketin hızla büyümeye başladığını anlatan Aydın, "Uruguay’dan çıktığımda, Brezilya’ya geçtiğim sırada 50 bin euro ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır. Yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye’de gerekse Uruguay’da el konuldu. Amerika’da bulunan bir ofisin mülkiyeti şirketimize aitti ancak bu mülkiyet de Cengiz Samur tarafından satılmış ve kendi uhdesine geçirilmiştir" dedi.