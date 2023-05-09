Çiftçilerin borcu 400 milyar liraya dayandı

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin bankalara olan güncel borç tutarının 400 milyar liraya dayandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çiftçinin borçlarının 4 kat attığına dikkat çeken Sarıbal, tarımsal üretimden para kazanamayan çiftçinin üretimine devam etmek için bankalardan kredi çektiğini söyledi.

Tarımda borçlanmanın yatırımlar üzerine yapılması gerektiğini kaydeden Sarıbal, çiftçinin borçlanmadığı takdirde tarlasına atacak tohumu, gübreyi, traktörüne koyacak mazotu alamayacak halde olduğuna dikkati çekti.

Sarıbal'ın paylaştığı verile şöyle:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Mart 2023 verilerine göre çiftçilerin bankalara olan borcu 391 milyar liraya ulaştı. Tarımsal üretimde çiftçinin borçlanması bu yıl zirve yaptı. 2002 yılında 2,6 milyon çiftçinin bankalara borcu 2,4 milyar liraydı. 2023 yılında 2,2 milyon çiftçinin bankalara borcu 391 milyar liraya ulaştı. 400 bin çiftçinin sistemden çıktığı ülkede bu rakam, 389 milyar lira arttı. 2018 haziran ayında çiftçilerin bankalara borcu 97 milyar lira, geçen sene mart döneminde 185 milyar lira, şimdi ise 391 milyar lira oldu. Tek adam döneminde 4 kat, geçen yıla göre çiftçi borçları 2 kattan fazla arttı.”