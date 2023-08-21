Çiftçiler Ayakkabı’da işçi kıyımı: Ücretsiz izin, işten çıkartma, baskı ile istifa...

İstanbul Hadımköy’de bulunan Çiftçiler Ayakkabı fabrikasında işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor, ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyen işçilere ise baskı uygulanarak istifa etmeleri isteniyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın haberine göre; Yaklaşık 800 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin kimisi haksız yere işten çıkarılıyor kimisi de alacaklarına karşılık çok düşük rakamlara razı olmak zorunda kalıyor. Kalan işçiler ise kendilerine sorulmadan ücretsiz izne çıkarılıyor.

'Patron herkesi zorla istifa ettirerek fabrikayı kapatmak istiyor'

Konuya dair Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, “Bir süredir işten çıkarmalar devam ediyordu. İşten çıkmayı kabul etmeyenlere ise anlaşma adı altında baskı kurularak alacaklarına karşılık çok düşük rakamları kabul ettirdiler. 300 kişi kadar kaldık fabrikada kalanımızı da süresiz ücretsiz izne çıkartıyorlar, duyumlarımıza göre fabrikayı kapatmak istiyormuş patron ancak bunu herkesi zorla istifa ettirerek yapmak istiyor. Onun için de Türkiye’nin şu şartlarında bizleri süresiz ücretsiz izne mahkum ediyor" dedi.

Yaşanan bu haksızlıklara karşı işyerinde tepki gösterdiklerini belirten işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaştıklarını ve ücretsiz izin dayatmasına karşı birlikte mücadele edeceklerini belirtti.