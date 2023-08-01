Çiftçi ve üretici borç batağındayken 7,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildi

Türkiye’de tarım sektörünün üretimi azalırken bu yılın ilk beş aylık döneminde tarım ürünü ve gıda ithalatında yüzde 39,1 oranında artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 3,8 oranında küçüldü.

"İktidarın kendi çiftçisini değil yabancı çiftçileri zengin ettiğini" söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen “Yabancılara toprak ve ev satmayı ihracat sananlar onlardan aldıkları dolarları maalesef tarım ürünleri ithalatı yoluyla yine dışarıya veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı

Geçen yılın ilk beş aylık döneminde tarım ürünü ve gıda ithalatı 5,4 milyar dolara çıkmıştı. Başevirgen Ocak-Mayıs 2023 döneminde yapılan 7,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatını kalem kalem sıraladı:

317 milyon dolar canlı hayvanlar

3,2 milyar dolar hububat ve hububat ürünleri

1,3 milyar dolar meyve ve sebzeler

1,1 milyar dolar hayvanlar için gıda maddeleri

393 milyon dolar çeşitli yenilebilir ürünler

Kahve, çay gibi ürünlerin ithalatı beş ayda 731 milyon dolar,

Şeker ve şeker ürünleri 255,6 milyon dolar,

Et ürünleri 65 milyon dolar,

Balık ve diğer deniz ürünleri için 128 milyon dolar,

Süt ve süt ürünleri 64,2 milyon dolar

'İktidar hepsine kulak tıkayarak ithalatçı politikalarına devam ediyor'

Çiftçi ve üreticiler akaryakıt, gübre, ilaç, yem gibi kalemlerde zam yağmuru karşısında hem üretmekte hem de ürettiğini satmakta zorlanıyor. Buna dikkat çeken Başevirgen: “Özellikle akaryakıta gelen fahiş zamlar sonrası traktörün kontağını kapatarak üretimi bırakan, gübre ve ilaca para bulamayan çiftçiler, yem alamadığı için hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan besiciler ülkenin dört bir yanında isyan ederken iktidar hepsine kulak tıkayarak ithalatçı politikalarına devam ediyor. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz’ mantığı Türk çiftçisini bitiriyor. İktidar, ithalata ödediği parayı yerli üreticiye vermemek için elinden geleni yapıyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve maliyet artışları ürün kayıpları yaşanacağının da habercisi. Arzda oluşacak azalma, ithalatı daha da tetikleyecek. Çiftçi ve üreticiyi her gün öldürüyorlar” şeklinde konuştu.