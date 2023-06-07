CIA Direktörü, Meriç ve Dedeağaç'a gizli ziyaret gerçekleştirdi

CIA Direktörü Burs'ün, Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde; Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

Haberlerde; Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden, Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti. (AA)

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