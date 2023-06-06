ABD'de Sovyetler adına casusluktan müebbet hapse çarptırılan Hanssen hücresinde ölü bulundu

ABD'de, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve ardından Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen'ın kaldığı cezaevinde ölü bulunduğu bildirildi.

CBC News'in haberine göre, ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı.

Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı" ifadesini kullandı.

Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri SSCB'ye ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı. Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.