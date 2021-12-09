CIA Direktörü: Kripto parayla ilgili projeler yürüttüğümüz doğru

CIA Direktörü William Burns, istihbarat örgütünün kripto parayla ilişkili projeler yürüttüğüne dönük iddiaları doğruladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin CEO zirvesinde konuşan Burns, bu projelerin bir önceki direktör Daid Cohen tarafından başlatıldığını söyledi.

Kripto para projelerinin CIA için "önemli bir öncelik" olduğunu söyleyen Burns, bu projelere "kaynak ve dikkat" ayırmayı planladıklarını söyledi

Burns, CIA'nin istihbarat analiz takımına kripto para uzmanları dahil etmek ve bu uzmanlara iletişim hattı açmak istediğini söyledi.