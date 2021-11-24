Bir kripto para vurgunu daha: Hecoin...

Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem göreb Hecoin adlı kripto para buharlaştı.

400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coinin yüzlerce kişiyi mağdur ettiği belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Kullanıcılar özellikle sosyal medyadan Hecoin'in reklamını yapan ve öneren fonemonlere sitem etti.

Yaşanan olayın ardından ne kadar paranın buhar olduğu ise bilinemiyor.

İlk olarak kendisine ait mobil uygulaması kapanan firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı.