CIA Direktörü Burns: ABD'nin riskleri azaltması ve Çin'den ayrışmaması gerekiyor

ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in Direktörü William Burns, derin ekonomik karşılıklı bağımlılık göz önüne alındığında Çin'den ayrışmanın "aptalca olacağını", bu nedenle ABD'nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Burns, bugün İngiltere'nin Oxfordshire kentinde verdiği bir konferansta, "Çin, hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetine hem de bunu yapmak için giderek artan ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek ülke" dedi.

Burns, "Günümüz dünyasında hiçbir ülke kendisini kritik mineraller ve teknolojiler için bir 'kartelin' insafına kalmış halde bulmak istemez" dedi. CIA Direktörü, "Bunun cevabı olarak Çin gibi bir ekonomiden ayrışmak değil, bu aptalca olur. Cevap, esnek tedarik zincirlerini güvence altına alarak, teknolojik üstünlüğümüzü koruyarak ve endüstriyel kapasiteye yatırım yaparak makul bir şekilde riski azaltmak ve çeşitlendirmektir." şeklinde konuştu.