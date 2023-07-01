Wagner krizi: CIA Rusya'yla iletişime geçti, güvence verdi

ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in Direktörü William Burns'ün, kısa süre önce temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gittiği bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Burns'ün ziyareti Wagner Grubu'nun Moskova yönetimine karşı kalkışma girişiminden önce gerçekleşti.

New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinin haberlerine göre CIA'in Direktörü Burns, kalkışma girişimi sonrasında Rus mevkidaşı, dış istihbarat SVR'in şefi Sergey Narişkin ile telefonlaşarak, Wagner grubunun girişimiyle herhangi bir alakaları olmadığı yönünde güvence verdi.