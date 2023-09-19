'CIA ajanı' tartışması: Madem benim kodum var, MİT Başkanı'nın da kodu var

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı.

Orakoğlu yazısında “Silahlı hava araçlarından rahatsızlık duyan bir insanın bu ülkeye aidiyeti sorgulanır. Hangi güç odaklarının değirmenine su taşıdığı sorgulanır. CIA ajanı Sezgin Bey kimin kolu olduğunu bu tepkisiyle bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor” dedi.

'İbrahim Kalın’a havale ediyorum’

Tanrıkulu ise Orakoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Bu utanmaz bir de eskiden Emniyet İsthbarat’ın başındaydı. Yalan söylediğini bal gibi biliyor ama utanmıyor” diyen Tanrıkulu tweetinde İbrahim Kalın'ı da etiketleyerek, “Bunu TR705 olarak yazıldığım listede TR326 olarak kodlanan şimdiki MİT Başkanı @ikalin1‘e havale ediyorum. Hadi sıkıysa ona da CIA ajanı de!” ifadelerini kullandı.

Orakoğlu, Kalın'ın bulunduğu listede Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğunu öne sürdü.

Bu utanmaz bir de eskiden Emniyet İsthbarat’ın başındaydı. Yalan söylediğini bal gibi biliyor ama utanmıyor. Bunu TR705 olarak yazıldığım listede TR326 olarak kodlanan şimdiki MİT Başkanı @ikalin1 ‘e havale ediyorum. Hadi sıkıysa ona da CIA ajanı de! pic.twitter.com/j5NT0Mta6I — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 18, 2023

Kalın'ın Stratfor'a çalıştığı deşifre edilmişti

Wikileaks belgeleriyle ortaya çıkan meselede şu an MİT Başkanı olan İbrahim Kalın’ın Strafor isimli şirkete haber kaynağı olduğu bilgisi daha önce yer almıştı. soL’da yayımlanan “İbrahim Kalın: Karanlıktan gelip karanlığa giden adam” başlıklı haberde şu ifadeler kullanılmıştı:

“WikiLeaks belgelerinde İbrahim Kalın'ın CIA gölge kuruluşu Stratfor'a TR-306 kod adıyla çalıştığı deşifre edilmişti. Stratfor Direktörü G. Friedman o tarihte Başbakan danışmanı olan İbrahim Kalın’la ilgili mesajında şöyle diyordu: “Bu adam büyük bir kaynak, ilişki gizli kalmalı, İbrahim'in müdahale yeteneği bizim statümüzü ortaya koyuyor. Bu adam büyük bir kaynak.”

Strafor şirketi Pentagon ile CIA gibi yapılara danışmanlık hizmeti veriyor ve “Gölge CIA” olarak adlandırılıyor. Stratfor, Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, bir kuruluş. Özellikle Türkiye ve Ortadoğu'daki ülkelerde önemli birimlerde görev alan kişilerle kurduğu e-mail ağı vasıtasıyla ülkeler hakkında önemli bilgiler ediniyor. Örgütün Türkiye'de de birçok üyesi olduğu WikiLeaks belgeleri ile anlaşılmıştı.”