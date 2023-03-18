CHP'ye katılan Türkan Elçi'den eleştirilere yanıt: 'Milletvekilliğine ihtiyacım olmadı

2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, imza günü ve söyleşi için gittiği Van’da CHP'ye katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen eleştirilerin "linç" boyutuna ulaştığını belirten Elçi, "2018’de bana yine teklif getirdiler ben kabul etmedim. Bu defa toplum bir yere doğru gidiyor, değiştirebilirsek, elimizi taşın altına koyarsak biz ne yapabiliriz ben bu mecburiyetten girdim. Yoksa benim ihtiyacım yok... Linç kültürü geliştiriyorsunuz. Bu kin öfke nefret neden, öfkeniz varsa birbirinize değil başka yere kusun" ifadelerini kullandı.

Bir kadını yalnızca eşine göre değerlendirmesinin doğru olmadığının altını çizen Elçi, başka partilerden davet almadığını açıkladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Niye bu kadar ezber konuşup atıp tutuyoruz? Bana başka yerden de teklif gelmedi gelseydi ben siyasetin içerisinde bulunmaz mıydım? 2018’de de bana başka yerden teklif gelmedi CHP dışından. Türkiye’nin batının bütün barolarından destek aldım.Benim milletvekilliğine hiçbir şekilde ihtiyacım olmadı. Yoksa benim ihtiyacım yok, diplomamı aldım, ekonomik olarak da ihtiyacım yok. Tahir’den 7-8 ay sonra iki göz iki çeşme hukuk fakültesini bitirmeye çalıştım. O dönem çektiğim acıları kimse fark edebildi mi? Herkes uzaktan seyretti." (ANKA)