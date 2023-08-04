CHP'nin 'zam' sergisine kaymakamlık yasağı: 'Güvenlik yönünden sakıncalı'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul’un 39 ilçesinde gezici araçla stantlar açarak seçimden sonra ürünlere ne kadar zam geldiğini örneklerle anlattığı ‘MuazZam bir sergi’ adlı çalışması Eyüpsultan Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.

24 Temmuz’da başlayan çalışma kapsamında bugün Eyüpsultan Camisi Meydanı’nda açılmak istenen sergi, Kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Sözcü'nün haberine göre sergi kapsamında stantlara yerleştirilen ürünlerin seçimden 50 gün önceki fiyatlarıyla 50 gün sonraki fiyatları teşhir ediliyor. Ürünlere ne kadar zam geldiğinin vatandaşlara görsel olarak anlatılması amaçlanıyor.

'Etkinlik mitinge çevrilebilir'

Bugün de İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi Meydanı'nda 12.00-17.00 saatleri arasında, standa dönüşebilen gezici araçla serginin açılması planlandı.

Ancak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği, Kaymakamlığa, "sergi açılan aracın sahne halini alabildiğini, bu durumun da etkinliği mitinge çevirdiğini, Eyüpsultan Camisi Meydanı’nın, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilen alanlardan olmadığını, ayrıca cuma namazı nedeniyle bölgede yoğun bir kalabalık oluşacağı göz önüne alındığında güvenlik yönünden sakıncalı olduğunu" bildirir bir yazı gönderdi.

Kağıthane Kaymakamı ve Eyüpsultan Kaymakam Vekili Tahir Şahin de Eyüpsultan ilçesi genelinde ‘MuazZAM’ adı altında yapılması planlanan her türlü etkinliği yasakladı. Bu durum CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da bildirildi.

CHP'den açıklama

Bu karar üzerine bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Bugün Eyüpsultan Meydanı'nda kurulması planlanan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici muazZAM Sergi, Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 16.00'da Eyüpsultan Meydanı'nda zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır” ifadelerini kullandı.