CHP'nin YSK temsilcisi: Güncellemeler seçime 10 gün kalaya kadar sürecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın deprem bölgesinde tamamladığı çalışmaları anlattı. Seçim sandıklarını takip etmenin önemli olduğunu belirten Yakupoğlu, "Sandık başında olmazsanız kedi değil fil girer. Herkes sandık başında olsun, tek şart bu" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Yakupoğlu, YSK’nın il ve ilçe seçim kurullarının personel kaybını, bölgede çalışan personelin ve depolardaki mühürlerin, torbaların, sandıkların durumunu incelediğini aktardı.

2008 yılında adres kayıt sistemine geçildiğini hatırlatan Yakupoğlu, boşanma, vefat, evlilik gibi nedenlerle MERNİS’te günlük 70 bin ila 100 bin arasında kişisel veri değişikliği olduğunu söyledi.

'Muhtarlıklara iki hafta itiraz süresi var'

Seçim takvimi başladıktan sonra YSK'nın MERNİS’ten güncel son listeyi alacağını belirten Yakupoğlu, süreci şöyle anlattı:

"Seçmen kütüğü YSK’nın malı olacak. YSK, Türkiye genelinde muhtarlık askı listesine çıkacak. Bu e-Devlet’te de görülebilecek. Siyasi partilere de verilecek. Muhtarlıklara iki hafta itiraz süresi var. Bu itirazlar karara bağlanacak. Sandık bölgesi askı listesi ortaya çıkacak. Bu sadece siyasi partilere verilecek. Bu da kesinleşince sandık listeleri ortaya çıkacak. Üçüncü bir güncelleme yapılacak. Vefat edenler listelerden çıkarılacak. Bu güncellemeler seçime 10 gün kalaya kadar sürecek."

'İtiraz için somut delil gerekli'

"Sistemde her şey sandık üzerine kurulu" diyen Yakupoğlu, "İtiraz için somut delil gerekli. Tutanak defteri, bir sandığın tapusudur. Sandık başında olmazsanız, kedi değil fil girer. Herkes sandık başında olsun, tek şart bu" ifadelerini kullandı.