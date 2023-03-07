CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti olasıdır

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Genel merkezimize bekliyoruz" açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıtı geldi.

Habertürk yayınında bu çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek MHP randevu vermemişti. AK Parti'ye de gitmiştik.

Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."