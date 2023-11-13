CHP'nin yeni sözcüsünden Filistin eylemi sorusuna yanıt: 'Bu protestoları teşvik etmek tasvip edilir değil'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. CHP'nin yeni sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası açıklama yaptı.

AKP dış politikasındaki tutarsızlıkları eleştiren Yücel, iktidarın Filistin'e destek açıklamalarının yerel seçimlere yönelik bir propaganda hamlesi olduğunu belirtti. İsrail'e boykot çağrılarının ardından bazı yabancı işletmelerin protesto edilmesini de bu çerçevede değerlendiren Yücel, şöyle konuştu:

''Biz Filistin’in ve Filistinlilerin yanındayız. Protesto Anayasal bir haktır. Filistin’de yaşananları eleştirmekten, oradaki insanlık dramına karşı ses yükseltmekten daha doğal bir şey olamaz. Ancak tepki, doğru ve tutarlı dış politika ile koyulur. İşyerlerini kapatmak, yerli kahve ikram etmek, sokaklara kola dökmekle hiçbir yere varamayız.''

'Bir partinin protestoları teşvik etmesi kabul edilemez'

Açıklamanın ardından Yücel'e "Sokağa kola dökmekle olmaz dediniz, sizin öngördüğünüz başka bir protesto ya da eylem zinciri var mıdır'' sorusu yöneltildi. Dış politikanın tutarlı bir şekilde ''milli ve ortak değerler'' etrafından yürütülmesi gerektiğini söyleyen CHP Sözcüsü, "Bir ülkenin veya bir siyasi partinin bu protestoları teşvik etmesi bunlara ön ayak olması bizim tasvip edeceğimiz bir şey değil" yorumunda bulundu.

AKP'nin İstanbul'da düzenlediği Filistin mitingini hatırlatan Deniz Yücel, "Biz bunun bir hamaset yöntemi ve seçim hazırlığı yerel seçim hazırlığına dönüşmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. İnsanlar kitle psikolojisiyle toplum psikolojisiyle çok farklı olaylara yol açabilirler. Yani bu karşıtlık ve düşmanlaştırma üzerinden provokatif eylemleri teşvik etmek bu olayları çok istemediğimiz noktalara götürebilir. Bundan dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ifade edeyim" dedi.