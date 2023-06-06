CHP'nin yeni MYK'si toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kez toplanıyor.
MYK toplantısı saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından saat 15.00'te basın açıklaması yapacak.
CHP'nin yeni MYK'si şöyle olmuştu:
- Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan - Parti Örgütü - Örgüt Yönetimleri
- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler
- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar
- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler
- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler
- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi
- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları / Parti Sözcüsü
- Hasan Efe Uyar - STK ve Meslek Kuruluşları
- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri
- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter
- Semra Dinçer - Doğa Hakları
- Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme
- Yunus Emre- Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
- Zeynel Emre - Hukuk Seçimleri