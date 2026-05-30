CHP'nin tartışmalı araçları: İki cepheden gelen 'belirsiz' açıklamalar, artan soru işaretleri

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CHP Genel Merkezi önünde Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş’ın adları yazılarak “haram” diye sergilenen iki aracın Yalım ve Aktaş'la bir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez araçların CHP envanterinden rastgele seçildiğini söylemek zorunda kalmıştı. “Riski göstermek için sergilemeyi yaptık” demişti.

Söz konusu araçlar ve bu araçlara yapılan harcamalar tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'teki köşesinde Murat Ağırel hem Kılıçdaroğlu hem de Özel cephesine konuyla ilgili sorular yöneltti.

Erdoğan Toprak: Aziz İhsan Aktaş'ı tanımam, Kemal Bey bu aracı kullanmadı

Erdoğan Toprak’ı arayarak Karabat'ın "Çubuk saldırısı sonrasında Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan Toprak vasıtasıyla Aziz İhsan Aktaş tarafından bir araç tahsis edildi ve 1,5 yıl kullanıldı" iddiasını soran Ağırel şu yanıtı aldığını belirtti:

Hayatımda tanımadığım bir adam Aziz İhsan Aktaş. Aracın ona ait olup olmadığını bilmiyorum. O dönemde hem bu araç geldi hem de Emniyet’ten bir araç geldi. Kemal Bey bu aracı kullanmadı. Ancak o dönemde genel başkanı korumak amacıyla araçların verilmesi kıymetliydi.

Uşak Belediyesi tarafından iç dizaynı yapılan araca ödenen kaynağı ne?

"Kılıçdaroğlu ekibi ile de konuştum. Araçların Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğunun bilinmediğini söylediler" diyen Ağırel Özel cephesine sorduğu soruyu ve aldığı yanıtı aktardı:

Özgür Özel tarafını aradım ve Uşak Belediyesi tarafından iç dizaynı yapılan araç için ödenen 170 bin avronun firmaya ödenip ödenmediğini sordum. Aldığım cevap şu oldu: 'Bahse konu araç 2024’te alındı. Özkan Yalım aracın iç dizaynını kendisi yaptıracak diye beyan etti, biz bunu bu şekilde biliyoruz. Ancak ifadesinde kamu kaynakları kullanılarak yapıldığını beyan etti. Biz firmaya yazı yazdık ve bu parayı ödemek istedik. Hâlen cevap gelmedi. Bu tutar toplam bedel mi, ne kadar harcandı, ödeme yapmak istedik ancak dönüş sağlanmadı halen.'

Kılıçdaroğlu’nun kullandığı araç: 'Bapiroğlu Yapı'ya kayıtlı, Nafer Çapar'ın'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı aracı da araştırdığını belirten Murat Ağırel, "Kılıçdaroğlu tarafına sordum. 'BSK' plakalı araç, Bapiroğlu Yapı adlı şirket üzerine kayıtlıymış. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirket sahibi Nafer Çapar. Nafer Bey, CHP içerisinde yetişmiş partili bir isim. Yine açık kaynaklarda BPR Strategic isimli firma ile CHP organizasyonları, ışık ve ses sistemleri işlerini de yaptığı belirtiliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Aracın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmiyorum

Konuyu Avukat Celal Çelik'e de sorduğunu kaydeden Ağırel, "Avukat Celal Çelik aracın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmediğini ancak kendisinin de ofisini Kılıçdaroğlu’nun hizmetine sunduğunu, Nafer Bey’in de aracını Kılıçdaroğlu’nun hizmetine sunmasının doğal olduğunu belirtti" dedi.

'Partinin işlerini yapan bir kişinin Kılıçdaroğlu’na araç tahsis etmesi etik mi?'

Ağırel, şunları yazdı:

Kendisine, 'Partinin işlerini yapan bir kişinin Kılıçdaroğlu’na araç tahsis etmesi etik mi?' diye sorduğumda ise aldığım cevap şu oldu: 'Uşak Belediye başkanının kamu kaynaklarını kullanarak araç iç dizaynını yaptırıp hizmete sunması ile bu aracın tahsis edilmesi aynı şey değil.' Aziz İhsan Aktaş tarafından araç tahsis edilmesi iddiasını da sordum. 'Bu konuda bilgim yok' cevabını aldım. Bu 'arınma' politikası daha çok konuşulacak konular arasında yer alacak. Zira Aziz İhsan Aktaş isimli kişi sebebiyle onlarca kişi cezaevinde. Kılıçdaroğlu ekibinin 'Aziz İhsan’ın arkadaşı değiliz' sloganı önemli. Zira bu süreç bir turnusol kâğıdı olacak. Çünkü Aziz İhsan Aktaş, AKP’den ihale alınca muteber işadamı; CHP’den ihale alınca çete lideri ve rüşvet ile iş yapan kişi hüviyetine bürünüyor.

'Esenyurt’taki faaliyetleri, yakın olduğu ve irtibatta bulunduğu kişiler de konuşulmalı'