CHP'nin Ordu adayı için 'Cemal Enginyurt' iddiası: Adaylığa yeşil ışık yaktı

CHP'de yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un ismi gündeme geldi.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Adaylığa yeşil ışık yakan Enginyurt, "Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u aday göstermeyi planladığı iddia edildi.

Eylül ayı başında danışmanlar üzerinden bir görüşme gerçekleştirildiği, Enginyurt’un adaylığı konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

'Layık görürse aday olurum'

Enginyurt, Kılıçdaroğlu ile doğrudan bir görüşme olmadığını söyledi ama adaylığa yeşil ışık yaktı.

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı isterim” diyen Enginyurt, "Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, sürece ve CHP’nin kongre takvimine vurgu yaparak “Ama biliyorsunuz, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleri var” dedi.