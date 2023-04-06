CHP'nin Muharrem İnce'nin partisine yaptığı teklif belli oldu

CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Muharrem İnce'yle, Memleket Partisi merkezinde görüştüğünü açıkladı.

Halktv'deki habere göre, Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar aracılığı ile Muharrem İnce'ye 5 milletvekilliği teklif etti. Ancak Kılıçdaroğlu listelere alınacak Memleket Partili isimleri de kendisinin belirlemek istediğini söyledi. Muharrem İnce ise bu teklifi kabul etmedi ve geri çevirdi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Fikri Sağlar, görüşmeyi anlattı.

Fikri Sağlar beş milletvekilliği ile ilgili soruya, Kılıçdaroğlu'nun "Bize isimlerini söyler dedi, biz de ona göre bir karar veririz" dediğini aktardı.

Sağlar "Muharrem İnce daha daha fazla istemiş. Ne kadar istediğini bilmiyorum. Bana sadece Kemal Bey'in söylediği buydu. Kemal Bey 'Ben o kadar veremem, masadakilerin de listede yer alması gerekiyor. Bunu tekrar görüşürlerse söylersin' dedi. Ben bir pazarlık için oraya gitmedim. Sadece birlikte yol yürünmesi ve Kemal Bey'in adaylığı konusunda büyük bir konsensus olduğu ve hepimizin arkasında durması gerektiğini söyledim bir ağabey olarak" dedi.

Fikri Sağlar, Muharrem İnce'yle daha önce de görüşüldüğünü belirterek "Benden önce bir görüşme daha olmuş, ama o görüşmenin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorlar herhalde ki, evet bir görüşme daha olmuş" diye konuştu.

Sağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muharrem İnce dedi ki, 'Ben parti kurdum. Bana gelip önce neden benimle görüşülmedini anlamış değilim. Binlerce üyem oldu ve dört gün içerisinde 113 bin imza topladım. Ben onlara saygı göstermek zorundayım' dedi. Her siyasetçi yanlış yapar. Ben umutluyum hala. Son dakikada çok şeyler olabilir diye düşünüyorum. Muharrem İnce tabii çok iddialı. Milli Yol Partisi'ne gidip de bize gelmemiş olmasından dolayı sitem ediyorlar, kırgınlığın bir noktası da o" diye konuştu.

Görüşmeyi anlatan Memleket Partisi'nden bir yetkili şöyle konuştu: "Fikri Sağlar 3 Nisan pazartesi günü genel merkezimize ziyarete geldi. Bu görüşmenin başlangıcında kendisini Kılıçdaroğlu'nun aracı olarak gönderdiğini belirtti. Beş milletvekilliği teklifiyle ilgili... İnce sayı üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadı. Sadece kuraların çekildiğini ve oy pusulalarının basıldığını, bu saatten sonra yapacak bir şey olmadığını Fikri Bey'e iletti."

Daha önce bir görüşme olmadığıyla ilgili soruya "Hayır olmadı" yanıtını verdi.