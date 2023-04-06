'CHP'nin ittifak üyelerine vereceği vekil sayısı belli oldu' iddiası

TV100 yazarı gazeteci Erdoğan Aktaş, CHP'nin Millet İttifkı üyesi partilere vereceği vekillere ilişkin iddialarda bulundu.

Partilerin beklentisinin altında bir sayıda vekil kontenjanı olacağını belirten Aktaş, bu sayının Gelecek Partisi için 5, Deva Partisi için 5 veya 6, İYİP için 5, Saadet Partisi'ne 5 ve Demokrat Parti'ye iki olacağını öne sürdü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"CHP listelerinden Gelecek, DEVA, Saadet Partileri’ne 20, İYİ Parti’ye 15, Demokrat Parti’ye de beş milletvekili hakkı verileceği söyleniyordu.

Yani CHP’nin muhtemel 80 milletvekilini ittifak üyelerine vereceği belirtiliyordu.

Milletvekili kesin listeleri hazırlanırken, Millet İttifakı temsilcileri CHP’nin eski genel merkez binasında bir araya geldi. Ancak partiler CHP’den umduklarını bulamadı.

CHP parti teşkilatlarından gelen tepkileri de dikkate alarak, kendi listesinden Gelecek Partisi’ne beş, DEVA Partisi’ne beş ya da altı, İYİ Parti’ye beş, Saadet Parti’ne beş, Demokrat Parti’ye de iki milletvekilliği vereceğini söyledi. Bu durum, beş partide de huzursuzluk yarattı.

İttifak temsilcileri, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fakat aldığım bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belirlenen bu sayılardan fazla vekili ortaklarına vermemekte kesin kararlı.

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CHP ve İYİ Parti 10 şehirde fermuar yöntemiyle ortak liste çıkaracaklarını açıklamıştı. Fakat çalışmalar sürüyor.

İki parti de milletvekili sayılarının düşük olduğu iller üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucu iki parti ortak liste oluşturacak, şehir sayısını da 20’ye çıkarmayı hedefliyorlar.

CHP ve İYİ Parti ortak liste oluşturdukları illerin sayısını artırmaya çalışırken, bir yandan da Millet İttifakı’nı oluşturan altı parti de bazı illerde ortak liste hazırlamaya çalışıyor.

Ancak bu konuyla ilgili ittifak üyeleri şu ana kadar kesin bir anlaşmaya varamadı."