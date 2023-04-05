Sedat Peker sosyal medyada sessizliğini bozdu

Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan ülkücü mafya Sedat Peker Twitter hesabından kendisine yönelik paylaşımda bulunan bir kullanıcısının paylaşımını retweetledi.

Bir Twitter kullanıcısı "Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor. Bu sürecin akabinde kendisi itirafçı statüsünde ülkemize getirtilerek adil şekilde yargılanmalı. Kendisinin ve ailesinin can güvenliği sağlanmalı" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımı retweet eden Peker, retweetini bir süre sonra geri çekti.