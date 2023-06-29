CHP'nin Merdan Yanardağ için görevlendirdiği heyet, Adalet Bakanlığı'na başvurdu

CHP, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ için heyet görevlendirirken ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından milletvekili heyeti görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, heyette Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yer aldı.

Heyetin Yanardağ'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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