CHP'nin Meclis'teki 'nöbeti' sona erdi

CHP’nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda başlattığı nöbet sona erdi.

CHP'nin 21 gündür devam eden TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi 500. saatinde son buldu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in grup toplantısında belirttiği gibi Adalet Nöbetimiz 21. Gününde 500. Saatinde şimdilik sona eriyor. Biz CHP grubu olarak çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili konuşup yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Hak, hukuk, adalet yolundaki mücadelemize her alanda devam edeceğiz.”